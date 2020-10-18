شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " تكشف أسباب تأثر الحوامل بمضاعفات كورونا بشكل أكبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، سبب كون السيدات الحوامل من أكثر الفئات عُرضةً للتأثر بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك ضمن مبادرة "عش بصحة" التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، حيث أكدت الوزارة أن ذلك بسبب أن الجهاز المناعي لدى المرأة يتأثر بالتغيرات الهرمونية والجسدية أثناء فترة الحمل.

وأشارت الوزارة إلى أن التأثر يزداد إذا كانت مصابة بمرض مزمن كالسكري وفقر الدم المنجلي وغيرها من الأمراض.