شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تعلن جداول دروس الحصص اليومية بجميع المراحل (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف “الأول والثاني والثالث الابتدائي” من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

وكما أعلنت التعليم، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف “الرابع والخامس والسادس الابتدائي” من الأسبوع الثامن، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على يوتيوب.

للإطلاع على الجدول شاهد :

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