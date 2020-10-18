ولي العهد يناقش مع الرئيس الروسي مكافحة كورونا واستقرار أسواق النفط

خلال اتصال هاتفي..

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيا، اليوم السبت، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار أسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي. اقرأ أيضًا: القيادة تهنئ رئيس أذربيجان بذكرى استقلال بلاده

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