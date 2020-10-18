مصادر: مبادرة إلكترونية من «التعليم» لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على تجاوز المشكلات

أكدت مصادر لعاجل، أن وزارة التعليم، قامت بإصدار تعميم لجميع المدارس الحكومية والأهلية، بشان الدعم النفسي والتربوي خلال مرحلة التعليم عن بُعد.

وذكرت المصادر، أنه نظرًا لما تقتضيه المرحلة الحالية، وتزامنًا مع فترة التعليم عن بُعد، ولأهمية الاستشارات الإلكترونية للطلاب وأولياء أمورهم، أطلقت إدارة التوجيه والإرشاد، مبادرة إلكترونية لخدمة الإرشاد، والمساعدة في حل المشكلات الطلابية التي قد يصعب على الطالب تجاوزها.