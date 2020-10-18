خلال فترة التعليم عن بُعد..
أكدت مصادر لعاجل، أن وزارة التعليم، قامت بإصدار تعميم لجميع المدارس الحكومية والأهلية، بشان الدعم النفسي والتربوي خلال مرحلة التعليم عن بُعد.
وذكرت المصادر، أنه نظرًا لما تقتضيه المرحلة الحالية، وتزامنًا مع فترة التعليم عن بُعد، ولأهمية الاستشارات الإلكترونية للطلاب وأولياء أمورهم، أطلقت إدارة التوجيه والإرشاد، مبادرة إلكترونية لخدمة الإرشاد، والمساعدة في حل المشكلات الطلابية التي قد يصعب على الطالب تجاوزها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: مبادرة إلكترونية من «التعليم» لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور على تجاوز المشكلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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