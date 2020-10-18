بمناسبة السماح بزيارة الروضة الشريفة.. ماذا طلب «السديس» من المصلين بالمسجد النبوي؟

وجّه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم السبت، كلمة هامة لعموم المصلين بالمسجد النبوي، بمناسبة السماح بزيارة الروضة الشريفة.

وقال السديس، إن الموافقة الكريمة حققت مقصدين من مقاصد الشريعة: حفظ الدين من خلال إقامة الشعيرة، وحفظ النفس من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف في كلمته: «ينبغي عليكم أيها المصلون، التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية؛ حرصًا على صحتكم وصحة زائري المسجدالنبوي».

وتابع: «نحمد الله عز وجل، ونحن نرى حرص ولاة أمرنا -حفظهم الله- على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين».

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وأكد السديس، أن منسوبي الرئاسة والجهات العاملة في المسجد النبوي يسعون لتهيئة البيئة التعبدية المثالية الصحية، مطالباً الجميع بالحرص على التعاون معهم والتقيد بتعليماتهم.

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