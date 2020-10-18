مدير تعليم الرياض يطالب المدارس بمتابعة دخول الطلاب لمنصة «مدرستي» ومعرفة مدى تفاعلهم

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على جميع المدارس بالمتابعة اليومية لدخول الطلاب والطالبات لمنصة مدرستي ومعرفة مدى تفاعلهم، وتذليل جميع التحديات التي قد تواجههم خلال رحلتهم التعليمية عن بُعد.

وجاء ذلك خلال اجتماع الوهيبي، اليوم السبت، مع مديري ومديرات مكاتب التعليم بالرياض؛ حيث قدم في بداية الاجتماع شكره وتقديره لجهود مكاتب التعليم والمدارس لدورهم الكبير في انطلاقة العام الدراسي بصورة إيجابية مثلى تحقق من خلاله نقل المجتمع التعليمي للتعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي.

وبيّن، أن دور قادة المدارس والمعلمين والمعلمات مهم جداً من خلال تأصيل القيم الإيجابية في نفوس الطلاب والطالبات، والمحافظة على السلوك الرقمي في منصات التعليم عن بُعد لحماية أنفسهم والآخرين.

وشدد، الوهيبي على ضرورة متابعة الطلاب والطالبات غير المنتظمين، ليتمكنوا من إكمال تعليمهم، من خلال تفعيل الدور الإرشادي للمدرسة في التواصل مع أولياء الأمور لمعرفة الأسباب والصعوبات التي تواجههم، والعمل على تذليلها وتسخير الجهود المادية والبشرية في ذلك.

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ونوه، بأن التعليم عن بُعد حق للجميع، والرحلة التعليمية لن تستثني أحدًا طالبًا كان أو طالبة، فالظروف الحالية باتت واقعًا يجب التعامل معه، فأصبحت حُلمًا لمستقبل تعليمي رقمي يضاهي - بل يفوق - مثيله في الدول المتقدمة في هذا المجال.

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