كفاءة استقلالية وموضوعية فرق المراجعة في 13 وزارة ضعيفة

خلصت دراسة حديثة لمعهد الإدارة العامة إلى أن مستوى كفاءة فرق المراجعة في 13 وزارة مقبول ويحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة التقييم 55%، فيما أظهر متوسط نتائج تقييم حالة الاستقلالية والموضوعية لدى الوزارات المشاركة مستوى ضعيفاً يحتاج إلى تحسين كبير، إذ بلغت نسبة التقييم 15% فقط.

معيار الاستقلالية والموضوعية

يعرف المختصون بالمحاسبة والمراجعة الداخلية معيار الاستقلال التنظيمي، باستقلال وحدة المراجعة الداخلية عن الإدارات الأخرى، ويغطي المعيار أيضاً تنظيم وحدة المراجعة الداخلية من حيث التعيين، والعزل، ووضع خطط المراجعة، والتنظيم الداخلي للوحدة واستقلالية الوحدة في تنفيذ خططها، فيما يعرف معيار الموضوعية بموضوعية الأفراد العاملين في وحدة المراجعة الداخلية وعدم تحيزهم. ويجب ألا تتأثر أحكامهم بأحكام الآخرين.

المراجعة الداخلية

شددت الدراسة التي أصدرها معهد الإدارة العام في 2020 على أن المراجعة الداخلية تعد إحدى الركائز المهمة التي تسهم في نجاح المنظمات وتحسين عملياتها من خلال خدمات التأكيد والاستشارات والتوصيات التي يقدمها نشاط المراجعة الداخلية حيال فاعلية عمليات إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية.

كما تسهم المراجعة الداخلية في دعم القائمين على هذه المنظمات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمالية والتشغيلية لمنظماتهم من خلال تأكيد الالتزام وتطوير الأداء التشغيلي.

ونظراً لوجود عوامل عديدة تؤثر على قدرة هذا النشاط على القيام بما أنيط به من مهام؛ مما ينعكس على جودة المراجعة الداخلية في هذه الجهات، ولضمان قيام وحدات المراجعة الداخلية بعملها على الوجه الأمثل الذي يحقق الهدف من إنشائها؛ تم إجراء دراسة بعنوان «جودة المراجعة الداخلية في الوزارات في المملكة العربية السعودية».

مجتمع الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في وحدات المراجعة الداخلية (وحدة - إدارة - إدارة عامة) في جميع الوزارات في المملكة وقت إجراء الدراسة والبالغ عددها 23 وزارة في حينه، استجاب منها 13 وزارة خلال الحدود الزمنية للدراسة.

الأهداف

استهدفت الدراسة بناء نموذج لقياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة العامة والذي سيتأتى من خلاله قياس جودة وفاعلية نشاط المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية من أجل إلقاء الضوء على واقع جودة المراجعة الداخلية فيها والخروج بتوصيات ومقترحات تسهم في مساعدة هذه الجهات على معالجة جوانب الضعف وتطوير جوانب القوة في نشاط المراجعة الداخلية.

المنهجية

تتمثل منهجية الدراسة في تصميم نموذج لقياس جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة العامة وتطبيقه على وحدات المراجعة الداخلية في الوزارات محل الدراسة من حيث ملاءمة الوضع التنظيمي وتوافر الموارد البشرية اللازمة لتأهيلها وسلامة وكفاءة وفاعلية الإجراءات المتبعة وجودة وكفاية مخرجات وتقارير المراجعة الداخلية وآليات متابعة النتائج والتوصيات والالتزام بالمتطلبات النظامية ومعايير المراجعة الداخلية الدولية بحيث تم جمع المعلومات اللازمة لعملية التقييم والخروج بالتوصيات الملائمة من خلال نتائج تقييم جودة المراجعة الداخلية في الوزارات والمستقاة من نموذج التقييم الذي تم تطويره والمقابلات الشخصية مع مديري وحدات المراجعة الداخلية في الوزارات، في حين تم تطوير النموذج من خلال معايير المراجعة الداخلية الدولية والمتطلبات النظامية والإطار النظري والدراسات السابقة في موضوع الدراسة.

نتائج قياس الجودة - المدخلات

توصلت الدراسة للعديد من النتائج المهمة، حيث أظهر متوسط نتائج قياس الجودة في جانب المدخلات في الوزارات المشاركة في الدراسة مستوى مقبولاً، ‫إذ بلغت النسبة 46%، وتم تناول المدخلات من خلال التطرق لخمسة عناصر تتمثل في:‬

1- الميثاق

أظهر متوسط نتائج تقييم حالة الميثاق لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً يحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة تقييم جودة الميثاق 52% فقط.

2- الوضع التنظيمي

أظهر متوسط نتائج تقييم حالة الوضع التنظيمي لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً يحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة التقييم 43% فقط.

3- الاستقلالية والموضوعية

أظهر متوسط نتائج تقييم حالة الاستقلالية والموضوعية لدى الوزارات المشاركة مستوى ضعيفاً يحتاج إلى تحسين كبير، إذ بلغت نسبة التقييم 15% فقط.

4- كفاءة فريق المراجعة

أظهر متوسط نتائج تقييم كفاءة فريق المراجعة لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً يحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة التقييم 55%.

5- برنامج ضمان وتحسين الجودة

أظهر متوسط نتائج تقييم برنامج ضمان وتحسين الجودة لدى الوزارات المشاركة مستوى ضعيفاً جداً يحتاج إلى تحسين كبير، إذ بلغت نسبة التقييم 5% فقط.

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نتائج قياس الجودة - العمليات

نتائج قياس الجودة - المخرجات

أظهر متوسط نتائج قياس الجودة في جانب المخرجات في الوزارات المشاركة في الدراسة مستوى مقبولاً، ‫إذ بلغت النسبة 56%، وتم تناول المخرجات من خلال التطرق لعنصرين اثنين هما:‬

1- التقارير

أظهر متوسط نتائج تقييم حالة التقارير لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً، إذ بلغت نسبة التقييم 60%.

2- متابعة النتائج

أظهر متوسط نتائج تقييم حالة متابعة النتائج لدى الوزارات المشاركة مستوى غير مُرضٍ، إذ بلغت نسبة التقييم 36% فقط.

نتائج قياس الجودة - العمليات

كما أظهر متوسط نتائج قياس الجودة في جانب العمليات في الوزارات المشاركة في الدراسة مستوى مقبولاً، ‫إذ بلغت النسبة 52%، وتم تناول العمليات من خلال التطرق لأربعة عناصر تتمثل في:‬

1- الاستقلالية والموضوعية

أظهر متوسط نتائج تقييم حالة الاستقلالية والموضوعية في محور العمليات لدى الوزارات المشاركة مستوى غير مُرضٍ ويحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة التقييم 40% فقط.

2- دعم الإدارة (الوزير)

أظهر متوسط نتائج تقييم عنصر دعم الإدارة لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً، إذ بلغت نسبة التقييم لهذا العنصر 58%.

3- التخطيط

أظهر متوسط نتائج تقييم حالة التخطيط لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً يحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة التقييم 48%.

4- التنفيذ

أظهر متوسط نتائج تقييم حالة التنفيذ لدى الوزارات المشاركة مستوى مقبولاً يحتاج إلى تحسين، إذ بلغت نسبة التقييم 55%.

توصيات الدراسة للوزارات

* تحسين بيئة العمل المادية في دواوين الوزارات لوحدات المراجعة الداخلية بما يحقق لها الخصوصية ويحافظ على سرية المعلومات

* دعم وحدات المراجعة الداخلية بالبرامج التقنية الاحترافية وتفعيل استخدامها في عمليات المراجعة

* دعم منسوبي وحدات المراجعة الداخلية للحصول على شهادات مهنية في المراجعة الداخلية مثل CISA & CIA ونحوها

توصيات الدراسة للجهات الأخرى

- تطوير اللائحة الموحدة للمراجعة الداخلية لتتضمن عناصر تعنى برفع مستوى الجودة

- تطوير برامج تدريبية في مجال المراجعة الداخلية تتراوح بين قصيرة ومتوسطة المدة لتمكين العاملين في وحدات المراجعة الداخلية من الالتحاق بها