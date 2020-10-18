المياه الوطنية: أطلقنا مشروع الحرازات منذ 6 سنوات

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع ما نشرته «دوت الخليج» في عددها يوم الأربعاء الماضي 14 أكتوبر 2020، تحت عنوان «الحرازات تغرق في المياه الجوفية»، الذي طالب فيه الأهالي بحل مشكلة المياه الجوفية وإيصال خدمة المياه والصرف الصحي لمنازلهم.

وأوضحت الشركة أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعيا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم. وأفادت أنه سبق أن تم تنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه السطحية بحي الحرازات أسند لشركة المياه الوطنية بموجب محضر اللجنة الوزارية الفرعية الثاني لمعالجة أضرار السيول بمحافظة جدة، وتم الانتهاء منه في عام 1436، وكان الهدف من المشروع إزالة المياه السطحية والراكدة للشوارع المتضررة الناتج عن تجمع المياه فيها وما تشكله من مخاطر بيئية وصحية «أمراض حمى الضنك» على السكان. أما فيما يخص حي الروابي فجارٍ تنفيذ مشروع استكمال الأعمال المتبقية لشبكات الصرف الصحي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في يناير عام 2022.