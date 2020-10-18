وأوضحت الشركة أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ وذلك سعيا منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم. وأفادت أنه سبق أن تم تنفيذ مشروع لتخفيض منسوب المياه السطحية بحي الحرازات أسند لشركة المياه الوطنية بموجب محضر اللجنة الوزارية الفرعية الثاني لمعالجة أضرار السيول بمحافظة جدة، وتم الانتهاء منه في عام 1436، وكان الهدف من المشروع إزالة المياه السطحية والراكدة للشوارع المتضررة الناتج عن تجمع المياه فيها وما تشكله من مخاطر بيئية وصحية «أمراض حمى الضنك» على السكان. أما فيما يخص حي الروابي فجارٍ تنفيذ مشروع استكمال الأعمال المتبقية لشبكات الصرف الصحي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في يناير عام 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر المياه الوطنية: أطلقنا مشروع الحرازات منذ 6 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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