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ورشة لعقود وقضايا المقاولات

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تطلق غرفة جدة ثامن فعاليات أكبر ورش عمل للثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال عبر المنصة الإلكترونية «عن بُعد» مساء اليوم بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب والتي تركز على شرح الجوانب القانونية لقطاعات الأعمال والتجارة والصناعة والخدمات اللوجستيات والسياحة والضيافة ووالتطوير العمراني، وغيرها.

ويشارك في «ورشة عقود وقضايا المقاولات» عدد من المستشارين والمحامين، حيث تتركز المحاور على كيفية قراءة القطاع الخاص لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية، وماذا تعني لائحة السلوكيات وتعارض المصالح، التعويض الشخصي والمؤسسي، الإستحواذ والاندماج والتصفية، كيف ومتى تحصل على العقود، التمويل وقضايا التعويض والضرر.

ويدير الحوار مستشار دعم تنمية الموارد البشريه بغرفة جدة عابد عقاد، ورئيس المبادرة رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد قاروب.


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