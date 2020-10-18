ورشة لعقود وقضايا المقاولات

ويشارك في «ورشة عقود وقضايا المقاولات» عدد من المستشارين والمحامين، حيث تتركز المحاور على كيفية قراءة القطاع الخاص لنظام المشتريات والمنافسات الحكومية، وماذا تعني لائحة السلوكيات وتعارض المصالح، التعويض الشخصي والمؤسسي، الإستحواذ والاندماج والتصفية، كيف ومتى تحصل على العقود، التمويل وقضايا التعويض والضرر.
ويدير الحوار مستشار دعم تنمية الموارد البشريه بغرفة جدة عابد عقاد، ورئيس المبادرة رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد قاروب.
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