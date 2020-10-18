مليون سرير لسكن المعتمرين والمصلين

رفعت الفنادق السكنية بالعاصمة المقدسة جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والمصلين بالحرم المكي بطاقة استيعابية تصل إلى مليون سرير داخل هذه الفنادق الخاضعة لكافة الإجراءات الاحترازية، وذلك تزامنا مع قرار رفع الطاقة الاستيعابية لأداء العمرة بنسبة %75 واستقبال 40 ألف مصل الذي يبدأ اليوم الأحد.

أوضح ذلك أحد أعضاء لجان الفنادق وأحد مُلاكها حاتم أبو العلا، مؤكدا لـ»دوت الخليج» أن نسبة تشغيل الفنادق لم تتجاوز الـ%5 حتى هذه اللحظة، مرجعا ذلك إلى أن العمرة محصورة لمعتمري الداخل وأكثرهم يؤدونها ويعودون إلى منازلهم عبر وسائل النقل المتوفرة في كافة أرجاء البلاد. ونوه إلى أن غرف المعتمرين جاهزة ومعقمة والأدوات الاستهلاكية يتم استخدامها مرة واحدة.

خطط آمنة

أوضح أبو العلا أن الطاقة الاستيعابية للفنادق يوجد بها وفرة كبيرة على الرغم من الاحترازات التي يتم تنفيذها ولكن مع انخفاض الحالات وارتفاع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين والمصلين ستعمل جميع الفنادق بطاقة مرتفعة وملائمة للخطط الآمنة التي تم وضعها لإعادة موسم العمرة، وهذا الأمر مؤشر إيجابي لنجاح المملكة في تنفيذ خططها بكل جدارة واقتدار، وأن يكون الموسم خاليا من جميع الأمراض الوبائية.

مطاعم الـ 5 نجوم

نوه عضو لجان الفنادق أن هذا العمل يتم تقييمه بشكل مباشر، وذلك لتطبيق هذه الإجراءات خلال موسم العمرة في شهر رمضان والذي يشهد إقبالا كبيرا، لذلك الجميع يحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وأن يكون العمل ناجحا وآمنا.

وأشار حاتم إلى أن أكثر مطاعم الفنادق لا تعمل خلال هذه الفترة عدا فئة الخمسة نجوم مع تطبيقها لأنظمة ولوائح الجهات المعنية والتي توصي بالتباعد والاستخدام الفردي لكافة المواد التي يستخدمها الفرد.

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