إحلال 20 مبنى مستأجرا بتعليم صبيا

بيئة محفزة
تسلم تعليم صبيا عدداً من المشاريع الحكومية الجديدة لاستثمار طاقتها الاستيعابية بأفضل الطرق؛ بهدف تحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار، واستيعاب جميع الفئات العمرية في سن التعلم.
كفاءة إنفاق
أصدر مدير تعليم صبيا الدكتور حسن خرمي قراراً سابقاً يتضمن الاستغناء عن عدد من المباني التعليمية والإدارية المستأجرة ونقلها لمقرات مملوكة قائمة حالياً، وشمل ذلك نقل مبنى الشؤون التعليمية، ومكتب تعليم صبيا، والأقسام المساندة للبنات إلى مواقع مخصصة في المبنى الرئيس لإدارة التعليم، وكذلك الاستغناء عن عدد من المباني المدرسية في عدد من القرى والمدن بعد نجاح تجربة التعليم عن بُعد تماشياً مع توجه وزارة التعليم وسعيها الحثيث لتعزيز كفاءة الإنفاق الذي يشكل هدفاً استراتيجياً يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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