مطار دكا يحبط تهريب 39 ألف حبة يابا مخدرة متجهة للسعودية

ضبطت سلطات مطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة البنجلاديشية دكا، نحو 38900 حبة يابا مخدرة في قسم البضائع، الصادرة ليل الخميس الماضي، وذلك في محاولة لتهريبها إلى السعودية ، بحسب ما أفاد مسؤولون بالمطار صباح الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام بنجلاديشية عن مدير المطار أحمد توحيد الأحسن، قوله إن أعضاء فريق أمن الطيران عثروا على أقراص يابا أثناء فحص بعض شحنات الملابس في وحدة التصدير بقرية الشحن حوالي الساعة 10:00 مساء يوم الخميس. وأضاف أن الجمارك وإدارة المخدرات لم تستطيعا ضبط المخدرات المهربة.

لكن نائب مفوض جمارك دكا محمد معروف الرحمن، قال إنه بناء على معلومات استخباراتية فقد أجروا عملية مشتركة وفحصوا 349 كرتونا من الملابس الجاهزة واكتشفوا وجود مخدرات اليابا في ثلاثة منها، وعقب ضبط الشحنة أكدت دائرة مكافحة المخدرات وجود مخدرات اليابا.

من جانبه، قال ضابط مركز شرطة مطار دكا المسؤول فارمان أن القضية سترفع قريبًا من قبل السلطات المعنية.

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وهذه المرة الثانية خلال 5 أسابيع التي تعلن فيها إدارة المطار والجمارك نجاحها في ضبط مثل هذه المواد المهربة ويدلون فيها ببيانات متناقضة حول المصادرة. ففي 9 سبتمبر، ضبطت السلطات شحنة حبوب أمفيتامين تزن 12.32 كلجم متجهة إلى أستراليا عبر هونج كونج.

وفي وقت لاحق، تم اعتقال 6 أشخاص يشتبه في تورطهم في القضية.

وقال مسؤول في كتيبة التدخل السريع إنهم أوقفوا في الماضي عددا من محاولات تهريب مخدرات اليابا خارج البلاد وكانت متوجهة أيضا للسعودية، وأضاف أن كتيبة التدخل السريع بدأت تحقيقات في سلسلة الحوادث الأخيرة.