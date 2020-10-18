السعودية اليوم / تونس تسجل 5752 اصابة جديدة بفيروس كورونا و114 وفاة



تونس 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الأربعة أيام الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.

// انتهى //

00:02ت م

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تونس 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الأربعة أيام الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 114 وفاة.وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.// انتهى //00:02ت م0126

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