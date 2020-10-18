

باريس 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

أظهرت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن عدد الإصابات بفيروس

وأعلنت تسجيل 32427 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لها حتى اليوم إلى 867197 إصابة.

كما أشارت إلى وجود 90 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 33392 حالة.

// انتهى //

23:11ت م

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باريس 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسأظهرت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا تجاوز عتبة الـ 32 ألفاً في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.وأعلنت تسجيل 32427 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات لها حتى اليوم إلى 867197 إصابة.كما أشارت إلى وجود 90 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 33392 حالة.// انتهى //23:11ت م0123

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل رقماً قياسياً جديداً في الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 32 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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