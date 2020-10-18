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صدر حكم قضائي بحق عمالة؛ ضُبطت خلال جائحة كورونا تغش في المنظفات، بالسجن لمدة سنة، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال، مع الإبعاد والتشهير بحقهم.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، وأشار إلى أن هذه العمالة تم ضبطها خلال "جائحة كورونا" تغش في المنظفات. وقد نص الحكم القضائي بسجنهم لمدة سنة، وغرامة مالية 100 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات والأدوات المستعملة في الغش، والإبعاد للعمالة عن السعودية بعد الحكم. مضيفًا بأنه سيتم التشهير بهم قريبًا.
وكانت الفرق الرقابية، بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض وهيئة الغذاء والدواء، قد داهمت مقر سكن العمالة، وتبيّن أنهم استغلوه مقرًّا لتقليد المنظفات، وتزوير مستحضرات التجميل. وقد جرى ضبط 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع، و500 ألف (عبوات وأغطية) قبل تجهيزها؛ فتم إحالتهم للجهات الأمنية.وزارة التجارة
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 12:55 AM
استغلوا مقر سكنهم لممارسة المخالفات.. وتمت مصادرة 39 ألف عبوة
صدر حكم قضائي بحق عمالة؛ ضُبطت خلال جائحة كورونا تغش في المنظفات، بالسجن لمدة سنة، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال، مع الإبعاد والتشهير بحقهم.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، وأشار إلى أن هذه العمالة تم ضبطها خلال "جائحة كورونا" تغش في المنظفات. وقد نص الحكم القضائي بسجنهم لمدة سنة، وغرامة مالية 100 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات والأدوات المستعملة في الغش، والإبعاد للعمالة عن السعودية بعد الحكم. مضيفًا بأنه سيتم التشهير بهم قريبًا.
وكانت الفرق الرقابية، بالتعاون مع الحملات الأمنية بشرطة الرياض وهيئة الغذاء والدواء، قد داهمت مقر سكن العمالة، وتبيّن أنهم استغلوه مقرًّا لتقليد المنظفات، وتزوير مستحضرات التجميل. وقد جرى ضبط 39 ألف عبوة مغشوشة جاهزة للبيع، و500 ألف (عبوات وأغطية) قبل تجهيزها؛ فتم إحالتهم للجهات الأمنية.
، سجن وغرامة وتشهير بحق عمالة ضُبطت تغش المنظفات بداية "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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