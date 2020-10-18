- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي أمس الروبوت الآلي الذكي الذي يُستخدم في التعقيم، والوقاية البيئية، ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكُّم آلي مبرمج على خارطة سابقة.
ويأتي التدشين سعيًا من الرئاسة العامة في الحد من انتشار وباء كورونا، وغيره من الأمراض والأوبئة. ويعمل الروبوت على التعقيم الداخلي في ستة مستويات من تأثير التعقيم؛ وهو ما يُسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه. كما يقوم الروبوت بتحليل احتياجات التعقيم بذكاء وفقًا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.
ويحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وكذلك يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من 5 إلى 8 ساعات بدون تدخل بشري، مع سهولة الاستخدام. ويسع الجهاز 23.8 لتر، ويُقدَّر حجم الرش بلترَيْن/ الساعة، ويقضي على البكتيريا في مساحة 600 متر مربع مغلقة في مرة واحدة، فيما يبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 إلى 15 مايكرومترًا. وأيضًا من المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار. ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس فيروس كورونا الجديد المسجد النبوي
18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 12:38 AM
يحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب"السديس" يدشن روبوت التعقيم الآلي لتعزيز الإجراءات الوقائية لقاصدي المسجد النبوي
دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي أمس الروبوت الآلي الذكي الذي يُستخدم في التعقيم، والوقاية البيئية، ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة، ويعمل بنظام تحكُّم آلي مبرمج على خارطة سابقة.
ويأتي التدشين سعيًا من الرئاسة العامة في الحد من انتشار وباء كورونا، وغيره من الأمراض والأوبئة. ويعمل الروبوت على التعقيم الداخلي في ستة مستويات من تأثير التعقيم؛ وهو ما يُسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه. كما يقوم الروبوت بتحليل احتياجات التعقيم بذكاء وفقًا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.
ويحتوي الجهاز على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وكذلك يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من 5 إلى 8 ساعات بدون تدخل بشري، مع سهولة الاستخدام. ويسع الجهاز 23.8 لتر، ويُقدَّر حجم الرش بلترَيْن/ الساعة، ويقضي على البكتيريا في مساحة 600 متر مربع مغلقة في مرة واحدة، فيما يبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من 5 إلى 15 مايكرومترًا. وأيضًا من المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى 192.64 درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية 10 أمتار. ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.
، "السديس" يدشن روبوت التعقيم الآلي لتعزيز الإجراءات الوقائية لقاصدي المسجد النبوي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السديس" يدشن روبوت التعقيم الآلي لتعزيز الإجراءات الوقائية لقاصدي المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.