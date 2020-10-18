محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 40542 والوفيات 629 شخصًا سجّلت تونس خلال الأيام الأربعة الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و114 وفاة. وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أمس أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة.فيروس كورونا الجديد تونس 18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442 12:24 AM Advertisements إجمالي الإصابات بلغ 40542 والوفيات 629 شخصًا تونس تسجّل 5752 إصابة جديدة بكورونا و114 وفاة تونس تسجّل 5752 إصابة جديدة بكورونا و114 وفاة سجّلت تونس خلال الأيام الأربعة الماضية 5752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و114 وفاة. وتفصيلاً، أوضحت الصحة التونسية أمس أن إجمالي حالات الإصابة وصل إلى 40542 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 629 حالة. الكلمات المفتاحية ، تونس تسجّل 5752 إصابة جديدة بكورونا و114 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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