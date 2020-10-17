شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع بوتين التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 10:09 مساءً, 17 أكتوبر 2020 م المناطق - واس تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فايروس كورونا، كما تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار اسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ولي العهد يبحث مع بوتين التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.