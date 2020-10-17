شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. السعوديون ينتفضون ضد المنتجات التركية والان نبدء بالتفاصيل

«مقاطعة المنتجات التركية»، هاشتاق تصدر موقع "تويتر" في المملكة، خلال الأيام الماضية. وبادرت محال ومراكز تجارية برفع المنتجات التركية من على الأرفف مع تعليق لافتات تعرب عن تضامنها مع الحملة. وغرد النشطاء بصور لمنتجات ومؤسسات تركية، ووجهوا دعوة لضمها لقائمة المقاطعة.

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