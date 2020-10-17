شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى القيم الدينية.. رسالة سلام وتعايش للعالم من قلب المملكة والان نبدء بالتفاصيل

_المملكة ترفض استخدام الدين لأهداف شخصية أو أعمال إرهابية

_نجاح المملكة في توحيد كافة الأديان وحوارهم

_المملكة تؤكد سعيها المستمر في توحيد الصف العالمي في بيئة متعايشة ومسالمة

أكد مراقبون أن نجاح منتدى القيم الدينية الذي استضافته مدينة الرياض افتراضيا، أثبت للعالم بأن المملكة ضد الكراهية والعنصرية، وتتبنى رسالة السلام والتعايش في العالم.

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وقال المراقبون أن منتدى القيم الدينية رسالة أبلغت به المملكة بأنها ترفض استخدام الدين والديانات الأخرى لأهداف شخصية أو أعمال إرهابية أو عنصرية.

وأشاد المراقبون نبجاح المملكة في توحيد كافة الأديان وحوارهم الذي استمر لمدة 5 أيام لبحث قضايا تهم العالم والإنسان.

وأوضح المراقبون أن المملكة تؤكد سعيها المستمر في توحيد الصف العالمي نحو العيش ببيئة متعايشة ومسالمة، كما أثبتت دورها الريادي في العديد من القضايا العالمية والدولية.

وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 500 شخصية دينية من 90 دولة، وقيادات وشخصيات دينية تثني على دور المملكة الإنساني والإغاثي حول العالم.

كما شاركت قيادات دينية وشخصيات عالمية وجهت الشكر للمملكة وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تنظيم واستضافة منتدى القيم الدينية.