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بعثة النادي الأهلي تصل حفر الباطن
استعدادًا لملاقاة الباطن
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
وصلت- قبل قليل- بعثة النادي الأهلي لمحافظة حفر الباطن عبر طائرة خاصة، استعدادًا لملاقاة الباطن عصر الأحد، في الجولة الأولى لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتوجهت بعثة الأهلي بعد وصولها مطار القيصومة، لأحد الفنادق وسط المحافظة، التي ستسكن فيه بعثة الفريق قبل التوجه إلى ملعب نادي الباطن صباحًا لإجراء التدريب الأخير قبل اللقاء الذي سيقام الساعة 6:00م.
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