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مزرعة الدارسي بعسير انطلاقة لمبادرة نأكل ما نزرع
تكريم الدارسي وفريق النشامى المشاركين في المبادرة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
زار مدير عام فرع وزار البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، يرافقه مدير إدارة الزراعة المهندس علي سلطان، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي الأستاذ حاتم الغامدي، مزرعة متابعات الخليج 365 زاهر الدارسي الذي تبرع بمزرعته لتكون مكانًا لمبادرة “نأكل ما نزرع”، والتي قام بها نشامى الحي بالتعاون مع اللجنة الميدانية بتنمية محايل عسير النسائية، حيث قام الويمني بتكريم الدارسي، وفريق النشامى المشاركين في المبادرة.
وأكد المهندس عبدالله الويمني أن هذا التكريم يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة لكافة المبادرات التي من شأنها تنمية روح المبادرة وتعزيز الغطاء النباتي في المنطقة وتشجيع المجتمع على الزراعة والمحافظة على البيئة.
كما قدم الويمني شكره لصاحب المزرعة متابعات الخليج 365 زاهر الدارسي على تبنيه هذه المبادرة وفتح مزرعته لتكون مقرًّا لتدريب المتطوعين، مشيدًا بفكرة المبادرة “نأكل ما نزرع” مشيرًا إلى أنها من المبادرات الهادفة والتي تحمل معاني كثيرة أهمها تأكيد بأن لدينا المقومات لزراعة أرضنا بالمحاصيل الزراعية المختلفة، والتي من شأنها أن تعزز أحد أهداف الرؤية وهو الأمن الغذائي.
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