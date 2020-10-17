التعليم: رصد الغيابات مسؤولية قادة المدارس عبر منصة مدرستي

2020-10-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت وزارة التعليم على أن رصد الغياب اليومي للطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي يدخل ضمن مسؤوليات قادة المدارس عبر منصة مدرستي.

وأكد نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن العاصمي، في تعميم اطلع عليه جميع قائدي وقائدات المدارس في جميع المراحل التعليمية، أهمية رصد وإدخال وتثبيت الغياب يوميًّا في نظام نور الإلكتروني بما يتوافق مع تسجيل الحضور في منصة مدرستي أو من خلال زيارة الطلاب والطالبات للمدرسة لاستلام وتسليم التكليفات المدرسية وتطبيق إجراءات الانضباط الواردة في قواعد السلوك والمواظبة.

ولفت التعميم إلى أنه تم تحديث نظام نور بما يتوافق مع الوضع الراهن للدراسة عن بُعد.

وبيّن العاصمي أن الإجراء يأتي حرصًا من الوزارة على تتبع سير العملية التعليمية في الميدان، وضمان الاستفادة الكاملة من منصة مدرستي وجميع قنوات التعليم عن بُعد وأهمية ذلك في الرفع من نواتج التعلم.

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ما هي منصة مدرستي ؟

هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

استمرار التعليم عن بعد:

وكان وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق، استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي بعد تقييم وضع وباء كورونا، خلال الأسابيع الماضية.

وقال آل الشيخ عبر تويتر: “تأكيدًا على اهتمام القيادة… بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة”.

وكان الوزير قد صرح في أغسطس بأن العملية التعليمية ستكون عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الجديد الذي بدأ 30 أغسطس كإجراء احترازي بسبب كورونا.





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