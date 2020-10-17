تردد قناة عين التعليمية السعودية 2020 على نايل سات وعرب سات

أنشات وزارة التعليم السعودية قناة عين التعليمية 2020 لمساعدة الطلاب السعوديين على متابعة الدروس التعليمية الخاصة بهم من خلال بثها على القمر الصناعي “Nile sat”، والقمر الصناعي “Arab sat” الذي سيعرض بوجودة HD، وذلك بتوفير شامل الدروس المتعلقة بالمناهج التعليمية في السعودية لجميع المراحل التعليمية عبر قناة عين التعليمية بهدف قدرتهم على متابعة دروسهم في حال انقطاع شبكة الإنترنت حيث ستكون أول سبع أسابيع من الدراسة عن طريق التعليم عن بعد وبعد هذه الفترة سيجتمع المسؤولين لتقييم العملية التعليمية كيف ستسري من جديد، لذلك ننشر لكم في موقع نجوم مصرية أقوى الترددات من خلال القمرين “نايل سات”، و”عرب سات”.

القمر الصناعي >>Nile sat

التردد : 12437.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي>>Arab sat

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التردد: 11564.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

نعرض لكم جداول الحصص عبر قنوات عين التعليمية كالاتي:

أعلنت وزارة التعليم السعودية من خلال موقع التواصل الإجتماعي عن جداول دروس الحصص اليومية حيث يبدأ ب(الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي)، وينتهي بجداول دروس الحصص للصفوف(الرابع والخامس والسادس) الخاص بالأسبوع السابع، وذلك من خلال تردد قنوات عين التعليمية السعودية الفضائية وسيتم بث الدروس لكل المراحل في نفس التوقيت حيث يبدأ الساعة الثالثة عصراً ويعاد البث طوال اليوم أو عبر قناة اليتيوب( قناة عين التعليمية).

إيجابيات التعليم عن بعد وسلبياته:

إيجابيات التعليم عن بعد

يمتاز بالمرونة وعدم الحاجة للتنقل من مكان لأخر بل في المكان المتواجد فيه سواء داخل المملكة أو خارجها، وتوفير الكثير من المصاريف الدراسية التقليدية مثل السكن والمواصلات وشراء احتياجات الدراسة والذهاب لحضور المحاضرات، ويوفر الوقت و القدرة على التحكم به فالتعليم التقليدي يستلزم منك توفير الكثير من الوقت للالتزام بمواعيد المحاضرة وربما انتظار موعد المحاضرة التالية.

سلبيات التعليم عن بعد

غياب روح التفاعل بين الطالب والمعلم أو الطلاب مع بعضهم البعض لنقاش سؤال مهم، و وجود صعوبة للالتزام بمواعيد المحاضرات للأشخاص الذين لا يستطيعون تنظيم وقتهم والزامهم بواجبات معينة تطلب من المعلم لانهاء حلها.