شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «أبحر» تشوق الجمهور لرحلة كروز أخيرة: «ستكون فريدة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أعلنت فعالية" أبحر "، اليوم السبت، عن إطلاق رحلة كروز إضافية بأسعار جديدة ومختلفة.
وأشارت أبحر أن هذه الرحلة الختامية ستكون يوم 25 أكتوبر الجاري، مؤكدة أنها ستكون رحلة فريدة بمعنى الكلمة.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت عن انطلاق أولى رحلات سفن كروز في 27 أغسطس الماضي لتجوب مياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر، في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة برفقة مقدمي خدمات من الطراز العالمي.
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