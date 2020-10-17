شكرا لمتابعة خبر عن "جود الإسكان" تُجهز منازل مواطنين بالأثاث والاحتياجات الضرورية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتزم منصة " جود الإسكان " إطلاق منتجات جديدة خلال الأشهر المقبلة من بينها ترميم وصيانة منازل الأسر الأشد حاجة.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لمنصة " جود الإسكان " ماجد أبا الخيل إن من بين المبادرات تجهيز المساكن لمن تم تمليكهم من حيث شراء الأثاث والاحتياجات الضرورية.

وأوضح أبا الخيل خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية أن التقديم للحصول على منتجات جود أو الدعم يتم من خلال التقديم عبر الجمعيات الخيرية الشريكة لهم، ومن ثم يتم دراسة الحالة وفق النماذج المطلوبة، وحال انطبقت عليها يقدم لها الدعم.

ولفت أبا الخيل إلى أن الفترة الماضية شهدت تمليك أكثر من 863 ألف أسرة للمسكن، ودعم إيجار 2692 أسرة.