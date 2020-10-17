شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. روبوت التعقيم الآلي يبدأ مهامه بالمسجد النبوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

شهد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، تدشين الروبوت الآلي الذكي الذي يستخدم في التعقيم والوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة في الأماكن المغلقة بالمسجد النبوي.

وأوضحت "شؤون الحرمين"، أن الروبوت يعمل على التعقيم الداخلي في ستة مستويات من تأثير التعقيم، ما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.

ويعمل أيضًا على تحليل احتياجات التعقيم بذكاء وفقًا لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

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ويشمل الجهاز وجود خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وكذلك يمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل من 5 إلى 8 ساعات بدون تدخل بشري.

ويسع الجهاز: (23.8) لتر ويقدر حجم الرش بـ (2) لتر/الساعة، ويقضي على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع مغلقة في مرة واحدة.