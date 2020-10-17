شاهد.. تحديث الزي العسكري لمنسوبي "الحرس الوطني"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الحرس الوطني؛ عن تحديثًا جديدًا على الزي العسكري لمنسوبيها باستبدال غطاء الرأس “الفيصلية” بـ”البريهة” مع البدلة الميدانية والمكتبية. أعلنت وزارة الحرس الوطني؛ عن تحديثًا جديدًا على الزي العسكري لمنسوبيها باستبدال غطاء الرأس “الفيصلية” بـ”البريهة” مع البدلة الميدانية والمكتبية. وقام المتحدث الرسمي للوزارة، المقدم محمد العمري، بتغيير صورة الملف الشخصي لحسابه على “تويتر” باللباس الجديد المعتمد. وأشارت الوزارة إلى أن يتم اعتماد التحديث الجديد بداية من يوم غدٍ الأحد 1442/3/1هـ، وذلك بعد نحو 19 عامًا من ارتداء منسوبي وزارة الحرس الوطني “الفيصلية”.

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