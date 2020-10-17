شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطنان يحولان منزلهما لمعمل اختراعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أبرزت قصة نجاح مواطنان الفكر الواعي لشباب المملكة ، وذلك بعد أن حولا عمار ومازن بهو منزلهما إلى معمل اختراعات لأبحاثهما العملية لينطلقا إلى العالمية ويحصلان على براءات اختراعات دولية ومحلية.

وقال "عمار" خلال تقرير تلفزيوني عبر برنامج "ياهلا"، إنه وشقيقه يحبان الألغاز منذ صغرهما، ومع مرور الوقت قررا تحويل بهو منزلهما إلى معمل شامل يدمجون من خلاله حسهم الهندي والطبي معًا.

ومن جانبه قال براء ان من بين اختراعاتهم التي خرجت من هذا المختبر مفك يدمج 12 أو16 مفك سداسي في آلة واحدة تعمل ميكانيكي كما اخترعوا كمامة تعادل الكمامة الجراحية الواحدة تكفي ل6 او 7 مرات ووافقت عليه الصحة الامريكية، كما أنهم حصلوا على جائزة جنيف العالمية .