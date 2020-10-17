شكرا لمتابعة خبر عن عضوى شورى: "حراس الأمن لن يستطيعوا العيش بـ 2500 ريال " (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث عضو مجلس الشورى عبدالله السعدون عن مقترحه الخاص بوضع حد أدنى للراتب 5000 ريال لحراس الأمن.

وقال السعدون خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يا هلا ":" الحراسة مهمة جدا ولا تقل عن أي عمل أمني آخر "، موضحا أن غالبية المواطنين لديهم مسؤوليات وأسر، بالإضافة إلى أن تكاليف المعيشة مختلفة عن السابق فلا يستطيع العيش براتب 2500 ريال.

وأشار السعدون إلى أنه لم يطرح مقترحه على طاولة مجلس الشورى ولكن طرحه على تويتر فقط، مبينا أنه اختار قطاع الحراسات الأمنية لأن غالبيته من المواطنين.

وشدد السعدون:" يجب أن يكون لوظيفة حراس الأمن علاوات وبدلات كأي وظيفة أخرى سواء في الحكومة أو الشركات الكبرى في القطاع الخاص ".