شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يُحذر الشباب من مخاطر قلة النوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):حذر الدكتور خالد النمر؛ استشاري أمراض القلب، من خطورة عدم النوم بالشكل الكافي على مدار اليوم.
وقال "النمر" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يا شباب أهتموا بالنوم الكافي !! قلة النوم من أسباب: رفع الضغط، والخفقان، وقلة التركيز، وزيادة الحوادث اثناء القيادة، وسرعة الإنفعال".
ولفت إلى ما يترتب على ارتفاع ضغط الدم وعدم التحكم به؛ حيث أوضح أنه يؤدي إلى : "صعوبة الدخول في النوم، قصر مدة النوم، تقطع النوم، الخفقان، الكوابيس والأحلام المزعجه، نوبات ضيق التنفس".
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