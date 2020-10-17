شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق نظام ترقيات الإداريين وإعلان الأسماء الشهر المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة التعليم، اليوم السبت، إنه تم غلق تحديث البيانات وتقويم الأداء الوظيفي للإداريين والإداريات في مدراس التعليم العام.

وأوضحت أن ذلك يأتي تمهيداً لاستحقاقات الترقية الوظيفية لمن أكملوا المدد النظامية للترقية بمختلف المراتب.

يذكر أن الوزارة حددت يوم الـ15 من شهر ربيع الأول القادم لإغلاق بطاقة الترقية رسمياً على أن تتم المفاضلة على ترقيات المراتب يوم الـ16 من الشهر نفسه، ومن ثم إعلان أسماء المترقين والمترقيات.