وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة.. هذه المناطق الأكثر تعافياً من كورونا بالمملكة

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم، 370 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ويصل بذلك إجمالي حالات التعافي في البلاد اليوم الجمعة، إلى 328165 حالة تعاف.

ووفق إحصاءات وزارة الصحة اليوم، تصدرت المدينة المنورة قائمة المناطق الأعلى في معدلات التعافي بالمملكة، وذلك بعدد 55 حالة تعافٍ، تليها الرياض 35 حالة، ثم مكة المكرمة 29 وجدة 28، وينبع 19 حالة تعاف.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي https://covid19.moh.gov.sa.

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كانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم تسجيل 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة.

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