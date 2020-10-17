من بين 370 حالة..
سجلت المملكة العربية السعودية اليوم، 370 حالة تعافٍ جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. ويصل بذلك إجمالي حالات التعافي في البلاد اليوم الجمعة، إلى 328165 حالة تعاف.
ووفق إحصاءات وزارة الصحة اليوم، تصدرت المدينة المنورة قائمة المناطق الأعلى في معدلات التعافي بالمملكة، وذلك بعدد 55 حالة تعافٍ، تليها الرياض 35 حالة، ثم مكة المكرمة 29 وجدة 28، وينبع 19 حالة تعاف.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي https://covid19.moh.gov.sa.
كانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم تسجيل 359 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 حالة وفاة.
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كانت هذه تفاصيل خبر وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة.. هذه المناطق الأكثر تعافياً من كورونا بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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