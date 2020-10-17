بنسبة ٧٥% من الطاقة الاستيعابية.. تجهيز مُصليات المسجد الحرام لاستقبال المعتمرات والزائرات

الالتزام بضوابط كورونا
شرعت وكالة الشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام في تجهيز كامل المُصليات استعدادًا لاستقبال القاصدات من ضيوف الرحمن؛ لتسهيل أداء شعائرهن التعبدية، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا.
وأكدت وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود بنت خالد العبود، أن خطة الاستعداد للتفويج تتوافق مع الإجراءات المتخذة مع بدء المرحلة الثانية من العودة لأداء الصلوات بنسبة ٧٥% من الطاقة الاستيعابية.
وأضافت أن أماكن الصلاة مجهزة بكامل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة الزائرات والمعتمرات بالبيت العتيق.
وأشارت العنود إلى أن هذه الخطوة تأتي انْطِلاقًا من المبادرات الكريمة والتوجيهات الحكيمة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتحقيق التطلعات وفق رؤية ولاة الأمر لخدمة الإِسْلام والمسلمين.
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