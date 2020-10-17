ما الوقت المناسب للتطعيم ضد الإنفلونزا  الموسمية؟.. «الصحة» تجيب

أوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم السبت، الوقت المناسب للتطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية.

وذكرت الوزارة أنه عادةً يكون التطعيم متوافرًا في شهر أكتوبر، فيلزم أخذ التطعيم فور توافره طوال فصل الشتاء ما دامت فيروسات الإنفلونزا سارية ومنتشرة حتى في شهر يناير.

وحددت وزارة الصحة، في وقت سابق، 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية إلا بعد استشارة الطبيب، على النحو التالي:

1– من لديهم حساسية شديدة من البيض.

2– من لديهم حساسية شديدة ضد تطعيم الإنفلونزا في وقت سابق.

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3– من ظهرت لديهم متلازمة «غيلان باري» في وقت سابق بعد أخذ التطعيم.

4– الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.

5– الذين لديهم ارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة «ولكن يمكنهم أخذ التطعيم بعد أن تستقر درجة حرارتهم».

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