بالصور.. ضبط مليون عبوة تجميلية مخالفة في جدة

رصدتها هيئة الغذاء والدواء..

رصدت هيئة الغذاء والدواء خمسة مستودعات غير مرخصة في جدة تقوم بتخزين مستحضرات تجميلية. وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إجمالي المضبوطات بلغ نحو مليون عبوة. وأكدت هيئة الغذاء والدواء، أنه تم مخالفة المنشآت وإغلاقها واستدعاء الملاك لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. Advertisements اقرأ أيضًا: «الغذاء والدواء» تعلن جدول تصنيف مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مجلس الشورى يطالب «الغذاء والدواء» بـ 6 إجراءات

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