المملكة تعلن إدانتها لعملية الطعن الإرهابية في باريس

أكدت وزارة الخارجية، إدانة المملكة العربية السعودية، واستنكارها الشديدين لعملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي.

وعبّرت وزارة الخارجية، عن تضامن المملكة مع الجمهورية الفرنسية، جرّاء هذه الجريمة النكراء، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق.

وشددت الوزارة، على موقف المملكة، الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، مجددة دعوتها لاحترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان.