ضبط 6 وافدين يتاجرون في شرائح الاتصال

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على 6 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم مقر عملهم في أحد المحلات التجارية بوسط مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جريمتهم، وضبط بحوزتهم 4785 شريحة لعدد من شركات الاتصالات بالمملكة، و40 جهاز جوال و10 أجهزة قارئ للبصمة، ومجموعة كبيرة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين، إضافة إلى مبلغ 17.750 ريالا، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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