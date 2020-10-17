عيادات مرئية واستشارات أسرية ودوائية بنفسية أبها

وأوضحت صحة عسير أن إقامة هذه الفعالية تأتي بتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بتفعيل المناسبة باستخدام التقنية الحديثة للوصول إلى المستفيدين (عن بُعد)، حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وبينت الصحة أن إدارة المستشفى عملت على استخدام التقنية الحديثة من خلال العيادات المرئية وبرنامج زووم، بالإضافة إلى تخصيص عدد من الأرقام لتلقي استشارات المستفيدين للإجابة عليها من خلال أطباء استشاريين متخصصين في الطب النفسي وعلاج الإدمان، وأخصائيين نفسيين واجتماعيين ومختصين في علاج الإدمان والاستشارات الدوائية. واستفاد من العيادات المرئية 53 شخصاً، كما أقيمت محاضرة طبية قدمها استشاري الطب النفسي الدكتور محمد زايد عبر برنامج «زووم» بعنوان (اليوم العالمي للصحة النفسية 2020، استثمار أكثر في الصحة النفسية يعني وصول أفضل للجميع)، وذلك يوم الأحد 11 أكتوبر 2020، وحضر المحاضرة 85 شخصاً، وأجاب الاستشاري المحاضر في نهاية المحاضرة عن العديد من استفسارات الحضور.
كما استفاد من الاستشارات الأسرية والاجتماعية 39 شخصاً، فيما استفاد من الاستشارات الدوائية 21 مستفيداً، وبلغ عدد المستفيدين من استشارات علاج الإدمان وطرق تعامل الأسرة مع المدمن 33 شخصا، إضافةً إلى تفعيل الشاشات الإلكترونية في المستشفى للتوعية الصحية عن كل ما يتعلق بالصحة النفسية والإدمان.
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