السعودية اليوم / بوركينافاسو تسجل 41 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا



واغادوغو 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت بوركينافاسو 41 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البوركينية في بيان اليوم، أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2343 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 65 وفاة.

// انتهى //

22:43ت م

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واغادوغو 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجّلت بوركينافاسو 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة البوركينية في بيان اليوم، أنّ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 2343 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 65 وفاة.// انتهى //22:43ت م0121

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