السعودية اليوم / المغرب تسجل 3763 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 3763 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 60 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2878، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 141 ألف و381، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 26 ألف و652.

//انتهى//

20:40ت م

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الرباط 30 صفر 1442 هـ الموافق 17 أكتوبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية 3763 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد إلى 170 ألف و911.وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 60 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2878، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 141 ألف و381، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 26 ألف و652.//انتهى//20:40ت م0104

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