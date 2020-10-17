شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث جهاز تعقيم بتقنية «تك الأوزون» في المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

- «السديس»: مواكبة كل جديد لمحاربة العدوى والفيروسات في الحرمين

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جهاز التطهير والتعقيم بتقنية (تك الأوزون) ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للمسجد النبوي والروضة الشريفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح.

وأشاد الرئيس العام بتسخير التقنية والأساليب الحديثة في مكافحة جميع الأوبئة والميكروبات، مؤكداً ضرورة تسخير كافة الإمكانات لضمان سلامة زائري المسجد النبوي الشريف، وشدد على ضرورة مواكبة كل جديد في مجال محاربة العدوى والفيروسات وغيرها داخل الحرمين الشريفين.

يذكر أن هذه التقنية سبق استخدامها بالمسجد الحرام في مصلى الإمام أسفل المكبرية الجنوبية، والكعبة المشرفة، لتطهير وتعقيم الأسطح والسجاد بالأوزون وتم تركيب أجهزة تعقيم وحدات نظام شبكات التكييف المغلقة، و كذلك تعقيم الأرضيات و السجاد بوحدات متنقلة، كما يعد التعقيم بالأوزون صديقاً للبيئة والإنسان دون أي مخلفات كيميائية.