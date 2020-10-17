شكرا لقرائتكم مصادرة 23 عبوة ماء زمزم بحوزة باعة مخالفين بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-17 مصادرة 23 عبوة ماء زمزم بحوزة باعة مخالفين بمكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة صادرت أمانة العاصمة المقدسة 23 عبوة ماء زمزم تم عرضها للبيع بطرق مخالفة من قبل الباعة الجائلين. Advertisements وأعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، عن مصادرة 23 عبوة زمزم والمعروضة للبيع بطرق غير صحية ومخالفة عبر الباعة الجائلين المخالفين. وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنه تم منعهم من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي بأي شكل من الأشكال.

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