200 متطوع ومتطوعة بالهلال الأحمر ضمن خطة التشغيل لزيارة الروضة الشريفة

2020-10-17

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

تبدأ هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، صباح يوم غدٍ الأحد، بتنفيذ الخطة التشغيلية للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف ووزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، وذلك بناءً على الموافقة الكريمة بفتح الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، مبينًا بأنها تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة وفحص المصلين وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال الفرق التطوعية التابعة للهيئة.

ونوه السهلي إلى أن الخطة شملت تمركز فرق إسعافية وتشغيل سبعة مواقع للفرق التطوعية الرجالية والنسائية تشتمل مهامها على التغطية الإسعافية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وفحص درجة حرارة المصلين وتتكون الفرق التطوعية الإسعافية الواحدة من متطوعين إلى ثلاث متطوعين فيما تتكون فرق الفحص من خمسة متطوعين كحد أدنى.

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وقد تم تجهيز أكثر من 200 متطوع ومتطوعة للعمل في ضمن هذه الخطة بما يتماشى مع الاشتراطات الموضوعة من قبل الهيئة، حيث تم مشاركة المتطوعين في الفرضية المقامة من قبل وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف للدخول للروضة الشريفة اليوم السبت.

وتم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل البدء بالتنفيذ ويشتمل التجهيز للتطوع على 9 عربات كهربائية وأجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق كما تم تخصيص إحدى القنوات اللاسلكية لتيسير أعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي.

واختتم السهلي بأنه يشرف ويقف على تنفيذ الخطة مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. أحمد بن علي الزهراني. مبينًا أن جميع المراكز الإسعافية حوالي المسجد النبوي هي على استعداد كامل للخدمات الإسعافية على مدار الساعة.

ويمكن الانضمام للفريق التطوعي من خلال موقع الهيئة التطوعي على الرابط

https://srcavolunteer.srca.org.sa/





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