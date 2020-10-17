مصرع مقيم بطلق ناري من مجهول بأحد رفيدة

2020-10-17

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

علمت “متابعات الخليج 365” من مصادرها أن مقيمًا من الجالية الإفريقية يعمل في مجال رعي المواشي لقي مصرعه فجر يوم أمس الجمعة، إثر قيام لصوص مجهولين بالهجوم عليه وإطلاق النار باتجاهه في منطقة نائية تسمى المدامة بهضبة آل الشواط شرق محافظة أحد رفيدة.

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ولقي المقيم حتفه على إثر هذا الاعتداء، ولا زالت الجهات الأمنية المسؤولة عن قطاع موقع الجريمة تحقق في ملابسات القضية ومتابعة الجناة.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالمستجدات حول هذا الحدث عند انتهاء التحقيقات.



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