محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36053 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 81 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6778 حالة، كما سُجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 330 حالة.

الأردن تسجل 1505 إصابات جديدة و20 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-17 أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36053 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 81 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6778 حالة، كما سُجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 330 حالة.

Advertisements 17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442 07:28 PM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 36053 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى تسجيل 81 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6778 حالة، كما سُجلت 20 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 330 حالة.

، الأردن تسجل 1505 إصابات جديدة و20 وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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