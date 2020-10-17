، الولايات المتحدة: أكثر من 69 ألف إصابة جديدة 883 وحالة وفاة بكورونا ،

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سجلت الولايات المتحدة 69156 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب ما أوردت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت.
وكشفت الجامعة التي تنشر بانتظام الإحصائيات المتعلقة بجائحة كورونا بناء على معطيات السلطات الفدرالية والمحلية، إلى جانب تقارير إعلامية، عن تسجيل 883 حالة وفاة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن كورونا) خلال الفترة ذاتها.
وهذه الأرقام تأتي بعد يوم من إعلان جامعة "هوبكنز" عن تسجيل 63610 حالات إصابة و820 حالة وفاة منذ يوم الجمعة الماضي.
وقد تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة 8 ملايين حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 218602.
الولايات المتحدة: أكثر من 69 ألف إصابة جديدة 883 وحالة وفاة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-17
سجلت الولايات المتحدة 69156 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب ما أوردت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت.
وكشفت الجامعة التي تنشر بانتظام الإحصائيات المتعلقة بجائحة كورونا بناء على معطيات السلطات الفدرالية والمحلية، إلى جانب تقارير إعلامية، عن تسجيل 883 حالة وفاة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن كورونا) خلال الفترة ذاتها.
وهذه الأرقام تأتي بعد يوم من إعلان جامعة "هوبكنز" عن تسجيل 63610 حالات إصابة و820 حالة وفاة منذ يوم الجمعة الماضي.
وقد تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة 8 ملايين حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 218602.
17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
07:05 PM
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت الولايات المتحدة 69156 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب ما أوردت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت.
وكشفت الجامعة التي تنشر بانتظام الإحصائيات المتعلقة بجائحة كورونا بناء على معطيات السلطات الفدرالية والمحلية، إلى جانب تقارير إعلامية، عن تسجيل 883 حالة وفاة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" (الناجم عن كورونا) خلال الفترة ذاتها.
وهذه الأرقام تأتي بعد يوم من إعلان جامعة "هوبكنز" عن تسجيل 63610 حالات إصابة و820 حالة وفاة منذ يوم الجمعة الماضي.
وقد تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة 8 ملايين حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 218602.
، الولايات المتحدة: أكثر من 69 ألف إصابة جديدة 883 وحالة وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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