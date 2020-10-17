شكرا لقرائتكم خبر عن 411 مبادرة تقنية حكومية وأهلية وفردية في ملتقى مكة الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة ملتقى مكة الثقافي عن استقبال 411 مبادرة تقنية قدمتها عدة جهات حكومية وأهلية وفردية بمحافظات منطقة مكة المكرمة، تعزّز موضوع الملتقى في دورته الخامسة "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟".

وقدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، شكره للجهات الحكومية والأهلية وشباب وشابات المنطقة على تفاعلهم مع شعار الملتقى في دورته الحالية، منوهاً سموه إلى أن ذلك يعكس ما وصل إليه إنسان المنطقة من فكر إبداعي وانطلاقة فاعلة نحو العالم الرقمي، والذي سيكون له أثره الكبير في الانتقال نحو العالم الأول.

وبحسب أمانة الملتقى فإن المبادرات الـ 411 التي تلقتها حتى الآن تركّز على الخدمات الرقمية وتعزيز استخدامات الأنظمة الذكية لتحويل مكة لمنظومة رقمية رائدة، وتتنافس هذه المبادرات على فروع الجوائز الإبداع الثلاثة، المؤسسية والفردية ومبادرات المحافظات.

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وأضافت أن المبادرات تحمل أفكاراً إبداعية تتماشى مع المعايير المطلوبة في استخدام تطبيقات الهاتف والمواقع الإلكترونية لخدمة الأفراد والقطاعات المختلفة والأساليب المثلى لتسخير البرامج الحاسوبية في تطبيق وتحويل الأفكار إلى واقع يمكن الاستفادة منه في شتى المجالات، فيما ستخضع جميع المبادرات للمراجعة الشاملة من لجان الملتقى المتخصصة قبل أن تصل إلى مرحلة التحكيم النهائية والإعلان عن النتائج، لافته إلى أن الفرصة لاتزال متاحة أمام مبادرات الأفراد حتى العاشر من ربيع الأول الجاري.

وفي شان آخر ومن منطلق تحقيق رؤية ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" تم تنظيم 3 دورات افتراضية عبر الاتصال المرئي بالتعاون مع جامعات الملك عبد العزيز وأم القرى وجدة والطائف تحت عناوين "انترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وصناعة المبادرات الرقمية.

وهدفت الدورات التدريبية إلى التعريف بالتقنيات الرقمية التي تتيح للإنسان التحرر من المكان والتحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى التواجد الفعلي، بالإضافة للتعريف بممارسات حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، واستفاد منها 5972 مهتمًا بالشأن الرقمي من أبناء وبنات المنطقة.