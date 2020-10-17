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شكرا لقرائتكم السديس: المرحلة الأولى من عودة الزيارة وفتح الروضة تتطلب التقيد بالإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السديس: المرحلة الأولى من عودة الزيارة وفتح الروضة تتطلب التقيد بالإجراءات الاحترازية
أكد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
قال الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس: إن عودة الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة نعمة عظيمة.
وأضاف الرئيس العام الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في كلمة توجيهية لعموم المصلين بالمسجد النبوي بمناسبة السماح بزيارة الروضة الشريفة، أن “خادم الحرمين وولي العهد حريصان على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما”، مشيرًا إلى أن الحرص على سلامة المصلين والزائرين من مقاصد الشريعة الإسلامية.
وتابع: “ينبغي عليكم أيها المصلون، التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية؛ حرصًا على صحتكم وصحة الزائرين”.
وأضاف: “يسعى منسوبو الرئاسة والجهات العاملة في المسجد النبوي لتهيئة البيئة التعبدية المثالية الصحية، فلنحرص على التعاون معهم والتقيد بتعليماتهم”.
وقال السديس: “نحمد الله عز وجل، ونحن نرى حرص ولاة أمرنا- حفظهم الله- على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين”.
وتابع الشيخ السديس: “ينبغي عليكم أيها المصلون، التقيد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية؛ حرصًا على صحتكم وصحة زائري الحرمين الشريفين”.
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