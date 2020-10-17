شكرا لقرائتكم مؤتمر الصحة يناقش خطة تنظيم الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-17 مؤتمر الصحة يناقش خطة تنظيم الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.. غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين، وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد ليوم غدٍ الأحد عند الساعة 3:35 عصرًا. ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن الأوضاع العالمية والموجة الثانية. Advertisements كما يستعرض التحليل البياني بالمملكة والاحتمالات المستقبلية، ويستعرض الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وإحصائيات الحالات والخدمات الطبية محليًّا. ويتحدث أيضًا خلال المؤتمر جمعان العسيري، المتحدث الرسمي لوكالة شؤون المسجد النبوي، حيث يستعرض خلال المؤتمر خطة تنظيم الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

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